Издательство «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки» получила премию от Президента «За духовное возрождение»

Еще одна рождественская традиция в Беларуси — вручение премий за духовное возрождение и специальных премий Президента деятелям искусства и культуры. Имена всех лауреатов уже известны. Накануне Глава государства подписал соответствующие указы. Церемония вручения премий состоится в ближайшую субботу.

Издательство «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» не перепутать ни с каким другим. Скульптура первого главного редактора — Петруся Бровки — посетителей встречает прямо на входе. А ведь именно с Народного поэта БССР в 67-м начался отсчет деятельности тогда еще «Белорусской советской энциклопедии», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тут не до отдыха. Абсолютно все сотрудники «книжной кузницы» были заняты в создании энциклопедии самого титулованного заповедника в мире — Беловежской пущи. А творя» в издательстве как мэтры, так и молодые профессионалы.

Татьяна Жуковская, заведующая редакцией естественных и точных наук издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»

Книга охватывает всё: многовековую историю, прекрасное богатство флоры и фауны. Впервые мы показываем даже жизнь людей в Беловежской пуще.

На 600 страниц — 90% впервые опубликованных снимков, вкрапления каллиграфического письма XVI века и стихи белорусских поэтов.

Впрочем, ничуть не меньшим, а то и большим, был труд над альбомом портретов Радзивиллов. Эта книга-гигант весит целых 7 килограммов! Впрочем, внутреннее содержание гораздо весомее: 165 факсимильных черно-белых портретных гравюр.

Юрий Баженов, заведующий редакцией исторических и социально-экономических наук издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Инициатором издания была Ольга Баженова, а директор Татьяна Белова предложила открыть этим альбомом целую серию «Энциклопедия раритетов».

Уникальное современное издание повторяет раритетный альбом Радзивиллов XVI века, который в мире сохранился в единичных экземплярах. Благодаря этой книге портретные гравюры, иллюстрации и комментарии теперь доступны широкому кругу ценителей нашей истории.

Десять лет кропотливой работы. Однако энциклопедистам пришлось еще подождать, чтобы альбом портретов Радзивиллов наконец вышел в свет.

Татьяна Белова, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Ждали полгода, пока изготовят эту бумагу, которая повторяла бы по фактуре издания XVIII века. Потом опять же — ручной переплет. И вот родился такой большой проект.

Около ста изданий за последний год. 2010 год для «Белорусской энциклопедии имени Петруся Бровки» стал действительно плодотворным. И премия «За духовное возрождение» — этому подтверждение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А. Лукашенко подписал указы о присуждении премии «За духовное возрождение» и специальной премии деятелям культуры и искусства