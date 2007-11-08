Из зрителя - в участника

На сцене Купаловского театра в рамках III Международного фестиваля "Панорама" стартовал уникальный проект "On-line".

Это одна из наиболее ярких и не имеющих аналогов традиций Фестиваля. На суд зрителя будут представлены сразу несколько спектаклей-импровизаций, созданных международными творческими коллективами во время фестиваля.

Идеи и темы подсказывают зрители, что даёт возможность прочувствовать запросы и ожидания современной публики, понять, чем живёт современный человек, и что его волнует.

В проекте участвуют 7 творческих групп из Беларуси, России, Украины, Литвы, Швейцарии. На создание своего мини-спектакля каждой отведено всего 7 дней. И все - ради двадцатиминутного спектакля, который зрители смогут увидеть только один раз.

