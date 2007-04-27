Из жизни уходят великие культурные деятели:

В Москве скончался великий музыкант Мстислав Ростропович, а в Петербурге рано утром умер народный артист СССР Кирилл Лавров.Всемирно известный виолончелист и дирижер 27 марта Мстислав Ростропович отметил 80-летие. Народный артист СССР, лауреат Сталинской и Ленинской премий СССР, Государственной премии Российской Федерации был известен не только как музыкант, но и как общественный деятель. Накануне юбилея ему был вручен орден "За заслуги перед отечеством" первой степени. Лондонская The Times называла Ростроповича величайшим из живущих музыкантов. Его имя включено в число "Сорока бессмертных" - почетных членов Академии искусств Франции. И еще одна потеря в мире искусств. В Петербурге рано утром умер народный артист СССР Кирилл Лавров.