Ив Монтан и Симона Синьоре: настоящая страсть, скандалы и любовь

Французы не любят Мирей Матье, считают погасшей звездой Патрисию Каас, но по-прежнему обожают великую Эдит Пиаф и слушают Ива Монтана. История любви Ива Монтана и Симоны Синьоре… Там было все: и скандалы, и измены, и большая страсть и, конечно, это была любовь.

Ив Монтан не был французом. Он родился в бедной семье итальянских эмигрантов в Марселе. Чтобы добиться успеха и прийти на сцену, ему пришлось поработать на макаронной фабрике, быть помощником бармена. Но ему повезло, когда он был совсем молодой, его увидела Эдит Пиаф и взяла под свое крыло. И даже сделала своим любовником. И многому его научила: как петь, как разговаривать с импрессарио. Он даже хотел на ней жениться, но она бросила его. Потом он встретил женщину, которая действительно забьет его сердце и станет главной любовью его жизни.

Впервые он увидел Симону Синьоре в Провансе, ранним утром, в каком-то дворике, который будет залит солнцем. Рядом стая голубей и его поразят ее глаза, улыбка и светлые-светлые волосы. Ему сразу захочется, чтобы эта женщина стала его женой, осталась с ним навсегда. Но это было невозможно, она была замужем, у нее подрастала дочь, она много снималась в кино.

Несмотря на то, что песни «Большие бульвары» пел весь Париж, он все равно оставался плебеем и был не очень образован, а она была аристократкой духа, очень изысканной, замечательно образованной. Он не знал ничего, она знала все. Они поженились, и она занялась его образованием. Учила хорошим манерам, заставляла читать хорошие книги, и она так полюбила его, что стала примерной итальянской женой: готовила еду, стояла за кулисами во время его концертов. В их доме была тишина, интеллигентность. Его это очень раздражало, потому что он был итальянец и привык к другому: в доме долже быть шум, гам, постоянные выяснения отношений. Он сказал ей, что она превратилась в клушу, и решил взорвать ситуацию. Чтобы как-то расшевелить Симону завел несколько романов на стороне.

И Симона наконец-то показала характер. Ее дочь Катрин, которую он кстати, удочерил, говорила, что в их доме закончилась горячая вода: теперь был только лед и кипяток. Они стали ссориться, выяснять отношения, швырять друг в друга разные предметы, сквернословить и даже иногда драться. Но ему все это нравилось – он был счастлив.

Симона вернулась в кино, получила мировой успех. В 1957 году они приехали в Москву. Этот их приезд москвичи будут помнить долго и обсуждать не только ее туалеты, но какими глазами она смотрела на своего мужа и как они все время держали друг друга за руки.

А потом будет Голливуд. Он будет так счастлив, его пригласили там сниматься. Это была мечта всей его жизни. И партнершей его стала Мерлин Монро. Когда встретились эти две знаменитые супружеские пары, в то время мужем Монро был Артур Миллер, то, что начиналось так весело и легко, закончилось международным скандалом.

Не влюбиться в Мерлин, Монтан не мог, он потерял голову. Об этом романе судачили все, но как всегда бывает, жена узнала самой последней. Это было для нее начало конца. Эта интрижка сломала ее. Когда Монтан вернулся в Париж, он не узнал жену: она опустилась, постарела, стала пить. Хотя все по-прежнему было как бы нормально, они продолжали жить вместе. Но семейная их жизнь, а главное – их счастье, закончились.

Она прощала ему все: дурное настроение, ворчание, измены, но Монро она ему не простила и пила все больше. А потом она узнала, что он увлекся своей секретаршей, которая была моложе его на 50 лет.

Симона умрет от рака в 1985 году. Монтан женится на секретарше, родит сына, когда ему будет 67, купит новую, роскошную квартиру, но будет ли он счастлив? Не знаем. Во всяком случае, когда он будет умирать, его последние слова обращены будут к Симоне…

Элеонора Езерская