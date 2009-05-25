Итоги Каннского фестиваля: золотая ветвь для «Белой ленты», антиприз для «Антихриста» (ВИДЕО)

Обладателем «Золотой пальмовой ветви» на 62-ом Каннском кинофестивале стала картина австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Белая лента».

Черно-белый фильм М.Ханеке повествует о странных и трагических событиях, которые происходили в протестантской деревне на севере Германии накануне Первой мировой войны. По признанию режиссера, в этом фильме он задумывал проследить корни возникновения фашизма и работал над ним около 10 лет.

Гран-при Каннского фестиваля (вторую по значимости награду конкурса) завоевала картина французского режиссера Жака Одьяра «Пророк». Приз в номинации «Лучшая режиссура» достался филиппинцу Брилланте Мендозе за фильм «Кинатай» (Kinatay). Награду за лучший сценарий получила картина китайского режиссера Лоу Йе «Весенняя лихорадка». Лучшим сценаристом жюри назвало китайского режиссера Лоу Йе за сценарий к фильму «Весенняя лихорадка». Приз жюри фестиваля разделили между собой две картины – «Аквариум» британки Андреа Арнолд и «Жажда» корейского режиссера Пак Чхан Ука.

Лучшим актером признан Кристоф Вальц, сыгравший в ленте Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». В номинации «Лучшая женская роль» победила Шарлотт Гензбур («Антихрист» Ларса фон Триера).

В целом, скандал по поводу фильма «Антихрист» завершился в субботу вечером вручением картине «антиприза» Экуменического жюри. Председатель жюри французский режиссер румынского происхождення Раду Михайляну назвал фильм Ларса фон Триера в высшей степени женоненавистнической картиной. Директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо назвал такую реакцию на фильм фон Триера «смехотворной» и граничащей с призывом к цензуре. Реальным же лауреатом Экуменического жюри стала картина Кена Лоуча «В поисках Эрика».

Объявлены и призеры второго по значению фестивального конкурса «Особый взгляд». Главной премии этого конкурса удостоена греческая картина «Собачий зуб» режиссера Йоргоса Лантимоса — метафорическая история о детях, которые выросли во дворе своего дома, не имея никакой информации о том, что происходит за пределами двора. Специальный приз жюри получила иранская картина «Никто не знает про персидских котов». Председателем жюри «Особого взгляда» был итальянский режиссер Паоло Соррентино.

Была присуждена и премия Palm Dog — «увенчанная пальмой собака». Эта премия была учреждена десять лет назад британскими кинокритиками и присуждается лучшей собаке, появившейся в фестивальных фильмах. Церемония вручения состоялась прямо на набережной возле Дворца фестивалей. В борьбе с нацистским бульдогом из фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» победил трехмерный пес Даг из анимационного 3D-фильма студии Pixar «Вверх». Также жюри присудило свой антиприз фильму «Кинатай», где специально для съемок сбили автомашиной пса и показали происходившее в деталях.