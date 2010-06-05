Итог фестиваля в Каннах: пальмовая ветвь отправилась в Таиланд в поддержку борьбы c мусульманством

Председателем фестиваля был режиссер Тим Бертон, поэтому все ждали, что главные призы получат художественные фильмы, а не социальные сюжеты.

В качестве главного призера Тим Бертон выбрал мифическую ленту «Дядя Бунми, который помнит свои прошлые жизни» режиссера Апичатпонг Верасетакул из Таиланда. Бертон сказал, что ничего подобного он раньше не видел, этот фильм как необычный сон.

Но критики заявили, что на самом деле приз отправился в Таиланд по причине сложной ситуации в стране, что жюри таким образом косвенно поддержало буддистов в их борьбе против мусульманства. А приз за лучшую режиссуру получил фильм «Турне» французского режиссера. Матьё Амальрика.

Знаменитые гости фестиваля: Джордж Лукас, Такеши Китано, Педро Альмодовар, Вуди Ален, Майкл Дуглас и др.