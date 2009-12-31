История Нового года в Беларуси

Новый год – первый праздник в календарном цикле. Обычай его отмечать впервые появился в Месопотамии примерно 25 веков назад.

Долгое время в разных регионах Беларуси Новый год праздновали в разное время. И только 20 декабря 1700 года вышел указ Петра Первого о начале нового года 1 января.

Его главными героями стали колядовщики. Они, обрядившись в маскарадные костюмы козы, медведя и других животных, обходили дома и исполняли величальные песни. Наши предки проводили различные обряды, ритуалы и гадания, с помощью которых надеялись обеспечить в новом году мир и достаток своей семье. Торговцы первому покупателю продавали товар за небольшую цену, так как это гарантировало успешную торговлю на весь год.

Во второй половине XIX – начале XX веков в Беларуси постепенно распространился обычай ставить новогоднюю елку. Со временем произошли изменения в составе новогодних персонажей. В XX веке в нашей стране, как и большинстве европейских, главным героем зимних праздников стал Дед Мороз. Его образ складывался столетиями, и каждый народ вносил в него что-то свое. Белорусы сейчас не только приглашают сказочного волшебника к себе домой, но и ездят к нему в Поместье в Беловежскую пущу. Временные резиденции главного новогоднего героя появились и в других местах республики.