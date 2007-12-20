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История на колесах

20 декабря 2007 18:44
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В Гомеле появится музей автомобилей под открытым небом. Он будет открыт в Советском районе города. Здесь разместятся наиболее интересные модели автотранспорта, в том числе и раритеты. Мерседес-Бенс 1933 года выпуска появился в Гомеле в начале 60-ых. В советском городе того времени любой автомобиль, и его хозяин были на виду. Импортный седан стал тогда настоящим событием на дорогах Гомельщины, а для кого и судьбой. Кстати, создание в Гомеле коллекции, а точнее автомобильного музея-выставки - это не просто разговоры. Первая очередь современного музея появится в городе над Сожем уже в следующем году. Уже в 2008 году все автолюбители смогут не только увидеть уникальные экспонаты, но и почувствовать скорость, сев за руль картинга.
# Культура

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