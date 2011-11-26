История минского Русского театра началась со странствующей группы актёров, осевшей в Бобруйске

Классика всегда в моде. Именно с этой мыслью каждый вечер актёры выходят каждый вечер на сцену Национального академического драматического театра имени Горького. Именно с этих слов началась история театра.

А ведь всё зародилось вне современного здания и даже не в Минске. В 20-е годы ХХ века по Беларуси странствовала группа актёров, которая позже осела в Бобруйске. В это же время в Минске по улице Серпуховской — ныне Володарского — размещался кинотеатр «Культура». Бывшее здание хоральной синагоги в 20-30-е годы слышало знаковые имена. Здесь выступали Владимир Маяковский, Леонид Утёсов, Сергей Лемешев. Здание, построенное в мавританском стиле, чуть позже облюбовал Еврейский театр БССР.

А в Бобруйске замечают и бывший странствующий театр. Ему придают статус Русского республиканского драматического и предлагают разместиться в Минске. Война мешает переезду, но не заставляет артистов забыть о своей профессии. Спектакли идут в 1943-1944 годах.

Минчане впервые увидели постановки в 1947 году, когда театр окончательно поселился на Володарского. Здесь всё так же играли классику и делали это великолепно. Народного артиста БССР Александра Кистова заметили даже в Великобритании, когда Британская королевская академия драматического искусства сравнила игру актёра с мастерством известного английского трагика.

Позже театр присвоили имя Максима Горького. Здесь начали ставить белорусскую классику. После театр назвали академическим, потом — национальным. Но для публики он остаётся Русским. Это ближе.

Ольга Клебанович, народная артистка Беларуси:

Мои учителя не дали бы путёвку в жизнь, если бы предполагали, что мы будем работать в театре. Для того высокого уровня постижения профессии, который был в них, только слово «служить» первично для настоящего актёра. Это как вера в нашем храме.

Театр имени Горького хорошо знает, что такое аншлаги. Даже на предпремьерном показе спектакля Аркадия Каца «Пигмалион» не было свободного места. Режиссёр, который поставил треть репертуара Русского драматического театра, всё больше предпочитает говорить не о себе, а душе, которую формировало не одно поколение режиссёров. Но в большем степени это заслуга режиссёра Бориса Ивановича Луценко.

Аркадий Кац, заслуженный деятель искусств Российской Федерации:

Всегда спектакли были активны, стремительны, они были умны, имели блестящую форму. Его лучшие спектакли я помню до сих пор: это и «Трагедия человека», и «Макбет», и «Трёхгрошовая опера» — это незабываемые постановки. И я очень рад, что сегодняшняя труппа, молодые люди, наследует умение прежних мастеров.

В 1957 году сюда пришёл молодой Ростислав Иванович Янковский. Народный артист СССР помнит, как уже в первые месяцы работы он не чувствовал себя чужим на сцене. А кто-то из опытных заметил «родным стал, привык». Но и сегодня перед каждым выходом на такую родную сцену Ростислав Иванович не забывает перекреститься. Каждый спектакль — это отдельная история.

Ростислав Янковский, народный артист СССР:

Я играл с замечательным артистом — Юрием Сидоровым. Играли мы хорошие спектакли, с моей точки зрения — «Ужин» Жан-Клода Брисвиля. Когда он лежал в лечкомиссии, я приехал к нему, говорю: сыграть бы нам как-нибудь спектакль. Он говорит — давай как-нибудь. Я говорю: я буду приезжать на машине, брать тебя на репетиции. И я помню: полный зал и мы играли как никогда — такая отдача была. И конечно цветы, и мы оба заплакали. Потому что это было очень трогательно. Потом, когда ему было совсем плохо, он говорил: «Слава, а всё-таки мы молодцы».

В следующем году театр имени Горького отметит свой 80-летний юбилей. А вот сюрприз для всех любителей искусства ожидает уже в конце этого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Главный режиссёр театра Сергей Ковальчик готовит премьеру: удивительно, но впервые на этой сцене зрители увидят «Горе от ума» Грибоедова. В моде снова классика.