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Историческим событиям посвящена новая экспозиция в Национальной библиотеке Беларуси

18 февраля 2009 08:49
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Полсотни плакатов из Венесуэлы, Кубы, Сальвадора и Чили рассказывают о "Латиноамериканской революции" – борьбе народа за свободу, мир и независимость. Большая часть выставки знакомит с такой далекой и в то же время очень близкой белорусам по духу страной, как Венесуэла. Вся коллекция – результат продолжительной и кропотливой работы преданных идее людей, как в Беларуси, так и Венесуэле, которые собирали и бережно хранили все эти материалы.
# Культура

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