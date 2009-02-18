Историческим событиям посвящена новая экспозиция в Национальной библиотеке Беларуси

Полсотни плакатов из Венесуэлы, Кубы, Сальвадора и Чили рассказывают о "Латиноамериканской революции" – борьбе народа за свободу, мир и независимость. Большая часть выставки знакомит с такой далекой и в то же время очень близкой белорусам по духу страной, как Венесуэла. Вся коллекция – результат продолжительной и кропотливой работы преданных идее людей, как в Беларуси, так и Венесуэле, которые собирали и бережно хранили все эти материалы.