Историческая встреча в Минске

19 апреля на вечер в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа придут сын и внук белорусского песняра, праправнучка Тараса Шевченко, внук Максима Рыльского и племянница Павло Тычины.

Литературно-художественный вечер "Наследники знаменитых людей" приурочен к 125-летию со дня рождения Якуба Коласа. Впервые музей обратился не только к теме личных взаимоотношений писателей разных стран, но и их детей и внуков, чьими усилиями в большинстве случаев сохраняется творческое наследие классиков.

Основная цель этой международной встречи - диалог между наследниками писателей и государственными музеями по использованию и сохранению их личных архивов как неотъемлемой части национального достояния. Ожидается, что на встречу прибудут также посол Украины в Беларуси и директора литературно-мемориальных музеев Максима Рыльского и Павло Тычины.