"Ирония судьбы" продолжается:

Продолжение знаменитого новогоднего фильма "Ирония судьбы" выходит сегодня в широкий прокат. Картина выйдет на экраны сразу более чем в тысяче кинотеатров на всем постсоветском пространстве - именно столько копий фильма сделали его продюсеры. Практически все актеры, которые снимались в "Иронии судьбы" 1975 года, согласились принять участие и в новом фильме. А дополнят прежний актерский состав современные популярные артисты: Константин Хабенский, Лиза Боярская и Сергей Безруков.

В новом фильме невероятные новогодние приключения переживут дети героев первой ленты.

Согласно контракту, "Ирония судьбы. Продолжение" не будет показана в телеэфире в течение ближайших двух лет. Так что единственная возможность одними из первых увидеть эту картину - сходить в кинотеатр.