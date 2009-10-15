Ирландские танцы в Минске

Удивительная по красоте музыка, затейливые движения танцоров. Это яркий пример того, как вековые народные традиции могут быть отшлифованы до совершенства.

Ирландские танцы уже давно покинули границы своей родины и триумфально шествуют по миру, находя поклонников в каждой стране. Беларусь тоже не осталась в стороне. Только в Минске есть 5 школ ирландского танца. В чем секрет такой популярности?

Ирландские танцы вобрали в себя наследие крестьянских танцевальных вечеринок, элементы французских и шотландских танцев. Они пережили более чем вековой запрет времен английской колонизации и с полной силой расцвели в первой половине XVIII века. Появление мастеров танца положило начало современной танцевальной школе. Быстрый темп исполнения, виртуозное обладание своим телом снискали ирландским танцам славу сложнейших в мире. Но если у вас уже захватило дух, не стоит пасовать.

Обучение танцу настолько же увлекательно, как и его созерцание. В ирландском, как и в любом другом танце, есть свои базовые принципы.

Неподвижность рук – еще одна характерная черта. По одной из версий, эту традицию породил запрет авторитетных католических священников, считавших движения руками и ногами во время танца распутными. Другая версия повествует, что причина всему - переполненность ирландских пабов. После пропущенной кружки пива желающих потанцевать было много, а места - мало. Вот и приходилось постукивать каблуками, не давая воли рукам.

Кстати, по поводу каблуков. Есть две манеры исполнения танцев – в мягкой кожаной обуви, наподобие балеток. А другая - в жестких ботинках.

К слову, «степ» в ирландских танцах – это не просто привычные для нашего понимания удары ногами о твердую поверхность. «Степ», по-другому «шаг», предполагает элемент, рассчитанный на восемь тактов музыки. И танцор стремится вложить как можно больше движений ногами в секунду. Рекорд в этом виде принадлежит известному танцору Майклу Флетли. Первый рекорд Флетли установил в 1989 г. - 28 ударов в секунду, второй - в 1998 г. (35 ударов в секунду).

Зрелищности ирландским танцам придают и великолепные костюмы. Каждая школа танца разрабатывает свой неповторимый дизайн. И порой стоимость одного такого платья доходит до 1000 евро.

Ирландские танцы можно исполнять сольно и в группах. Это отличный способ познакомиться с новой культурой, найти друзей и держать себя в форме. А там и до чемпионатов один шаг. Возраст таланту не помеха.