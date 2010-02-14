Ирина Смольская, ведущая телеканала «Столичное телевидение»: Горжусь, что могу называть себя «белоруска». Это не высокопарные слова

Молодые, но уже широко известные в Беларуси артисты Аня Шаркунова и Герман дали в Гомеле концерт. Пели они, конечно, о чувствах. Но чувствах более глубоких, нежели обычная влюбленность двух юных пылких сердец.

При поддержке телекомпании СТВ и по инициативе неравнодушных к собственной Родине людей, гомельским концертом началась масштабная республиканская акция «Беларусь – это мы». Ее цель не только разбудить патриотические чувства у тех, у кого они дремлют. Но и показать, что любовь к родине может и должна быть искренней.

Концерт «Я люблю Беларусь» – это старт творческого марафона. И доверили его молодым и талантливым. В день влюбленных чувства кипели не только на сцене, но и в зале, а подогревала их звезда белорусской эстрады – Анна Шаркунова.

Анна Шаркунова певица, победительница проекта «Звездный дилижанс»:

– Беларусь – это вы, это я, это все люди, которые придут на концерт сегодня, которые будут смотреть этот концерт по ТВ. И я сегодня имею возможность высказать тем самым свою любовь к Родине в целом.

Эстафету Аниных чувств и признаний подхватил партнер по сцене – Герман. Вторая половина творческого тандема – большой знаток искренних чувств.

Герман, певец:

– Этой акцией мы хотели показать не только свою любовь к песням, но и к языку. Язык – это сердце народа, поэтому все, что мы делаем, мы делаем для народа и только ради него. И наши песни, также, во имя любви.

Страсти на сцене, не угасали и за кулисами. Точнее еще не ясно где их было больше.

Ирина Смольская, ведущая телеканала «Столичное телевидение» :

– Наверное, очень символично, что именно в День всех влюбленных мы можем признаться в любви не только нашим любимым людям, но и нашей стране. И то, что я сейчас скажу – это не высокопарные слова. Я действительно горжусь, что могу называть себя белоруска, потому что я живу в очень красивой и гордой стране – Беларуси. И мне очень хотелось бы, чтобы наша страна была еще богаче: и духовно, и материально.

Творческий проект стартовал в самых теплых и искренних чувствах. В заданном ритме под девизом акции «Беларусь – это мы» пройдут и другие мероприятия – спектакли, выставки и презентации.

Владимир Рылатко, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

– «Беларусь – это мы» – это своеобразный отчет деятелей культуры и искусств перед своим народом. Во всех сферах творчества.

Старт арт-марафону под девизом «Беларусь – это мы» дан. В гомельском концертном зале прозвучали аккорды этого большого признания к любви к Родине. Увидеть все то, что происходило 14 февраля в Гомеле своими глазами, можно будет в эфире телеканала СТВ 20 февраля в 18.00.

Александр Добриян, телекомпания СТВ.