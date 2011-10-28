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Ирина Гордей — примадонна петербургского Мариинского театра — приехала в Минск

28 октября 2011 06:37
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В исполнении Ирины Гордей на сцене Большого театра оперы и балета зрители сегодня услышат знаменитые арии из опер «Набукко», «Тоска», «Норма», «Сила судьбы» и других.Певица родом из Беларуси, она обладает редчайшим по силе и красоте тембра драматическим сопрано. Ее имя сегодня можно увидеть на афишах лучших оперных сцен мира — от лондонского королевского театра «Ковент Гарден» до миланского «Ла Скала», от нью-йоркской «Метрополитен Опера» — до Большого театра в Пекине, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.
# Культура

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