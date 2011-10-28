Ирина Гордей — примадонна петербургского Мариинского театра — приехала в Минск

«Приключения Буратино» вышли на экраны лишь из-за угрозы невыполнения плана, а костюмы из сказки до сих пор хранятся на «Беларусьфильме»

Первого января 1976 года дети большой советской страны прильнули к экранам, с удивлением увидев необыкновенную сказку. Кинопремьера «Приключений Буратино» стала событием.