Ирина Гордей — примадонна петербургского Мариинского театра — приехала в Минск

В исполнении Ирины Гордей на сцене Большого театра оперы и балета зрители сегодня услышат знаменитые арии из опер «Набукко», «Тоска», «Норма», «Сила судьбы» и других.Певица родом из Беларуси, она обладает редчайшим по силе и красоте тембра драматическим сопрано. Ее имя сегодня можно увидеть на афишах лучших оперных сцен мира — от лондонского королевского театра «Ковент Гарден» до миланского «Ла Скала», от нью-йоркской «Метрополитен Опера» — до Большого театра в Пекине, сообщили в программе «Новости 24»
на СТВ.