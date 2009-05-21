Ирина Дорофеева: Мне очень приятно, что я могу выступить в Витебске

Пять часов живой музыки, звезды эстрады и рок-н-ролла, и яркие эмоции. Сегодня на самой большой площадке страны – в крытом амфитеатре в Витебске – сразу два больших концерта.

«Память сердца», посвященный 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и «Песни родной земли», приуроченный к Году родной земли. Такой подарок делает наша телекомпания всем жителям и гостям Витебска. На сцену выйдут звёзды белорусской эстрады Дмитрий Колдун, Инна Афанасьева, Алексей Хлестов, Галина Шишкова, ансамбль «Верасы», Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы». Почётный гость – народная артистка России Валентина Толкунова. Телеверсия концертов «Память сердца» и «Песни родной земли» будет в эфире канала СТВ в День независимости – 3 июля.

– Мне конечно очень приятно, что я, проехав очень много площадок и городов с концертами «Дорогами Победы», могу присоединиться ко всем артистам в Витебске и на такой патриотической ноте спеть мои песни. Так что Беларусь сильная, Беларусь красива, весна, хорошее настроение.