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Интервью создателей боевика «Я – четвёртый»

23 февраля 2011 09:36
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Режиссер триллера «На крючке» Ди Джей Карузо и продюсер Майкл Бэй представляют захватывающий приключенческий боевик «Я четвертый».

Д. Дж. Карузо, режиссер:
Их было всего 9, они сбежали с другой планеты и спрятались на Земле. Их преследуют монстры, трех уже убили. Наш герой — четвертый, он имеет сверхспособности, он хочет спокойно жить с земной девушкой,  но судьба готовит ему путь воина и героя.

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты, который открывает в себе уникальные способности для сражения с древними и страшными врагами своего народа, Джону приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь.

фото боевик «Я четвертый»

Алекс Пецифер, актер:
Мой герой Джон и его опекун Генри вынуждены скрываться от страшных врагов, они все время прячутся, заметают следы. Джон не знает о своем предназначении и своих способностях. Он встречает девушку, которая не пугается его. Существует также и инопланетянка, которая помогает Джону бороться.

Студия Dreamworks ждет, что Алекс Пецифер станет новой молодежной суперзвездой и считает этот фильм очень успешным.

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

фото боевик «Я четвертый»

# Культура

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