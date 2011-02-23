Интервью создателей боевика «Я – четвёртый»

Режиссер триллера «На крючке» Ди Джей Карузо и продюсер Майкл Бэй представляют захватывающий приключенческий боевик «Я четвертый».

Д. Дж. Карузо, режиссер:

Их было всего 9, они сбежали с другой планеты и спрятались на Земле. Их преследуют монстры, трех уже убили. Наш герой — четвертый, он имеет сверхспособности, он хочет спокойно жить с земной девушкой, но судьба готовит ему путь воина и героя.

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты, который открывает в себе уникальные способности для сражения с древними и страшными врагами своего народа, Джону приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь.

Алекс Пецифер, актер:

Мой герой Джон и его опекун Генри вынуждены скрываться от страшных врагов, они все время прячутся, заметают следы. Джон не знает о своем предназначении и своих способностях. Он встречает девушку, которая не пугается его. Существует также и инопланетянка, которая помогает Джону бороться.

Студия Dreamworks ждет, что Алекс Пецифер станет новой молодежной суперзвездой и считает этот фильм очень успешным.