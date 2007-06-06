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Индия - страна чудес!

06 июня 2007 08:00
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Национальные костюмы, шелковые ковры, бижутерия, аксессуары для дома. В Бресте свыше полутора тысяч наименований, более 50 индийских предприятий.Первая региональная выставка "Товаров из Индии" вызвала небывалый ажиотаж. Она не только знакомит с продукцией, но и культурой страны. А белорусские и индийские бизнесмены в рамках форума проведут деловые встречи и обсудят перспективы сотрудничества. К слову, в Бресте рассматривают перспективу открытия постоянно действующего центра индийской культуры. Далее выставка переместится в Гомель.
# Культура

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