Индия - страна чудес!

Национальные костюмы, шелковые ковры, бижутерия, аксессуары для дома. В Бресте свыше полутора тысяч наименований, более 50 индийских предприятий.Первая региональная выставка "Товаров из Индии" вызвала небывалый ажиотаж. Она не только знакомит с продукцией, но и культурой страны. А белорусские и индийские бизнесмены в рамках форума проведут деловые встречи и обсудят перспективы сотрудничества. К слову, в Бресте рассматривают перспективу открытия постоянно действующего центра индийской культуры. Далее выставка переместится в Гомель.