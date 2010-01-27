Имя Анжелины Джоли почему-то исчезло из списка «любимых актеров американцев»

Актер и режиссер Клинт Иствуд назван «любимым актером американцев» 2009 года. Второе место жители США отдали Джонни Деппу (в прошлом году он занял восьмое место), третье – Дензелу Вашингтону. В десятку любимых актеров США также вошли Сандра Буллок, Том Хэнкс, Джордж Клуни, Джон Уэйн, Мэрил Стрип, Морган Фримэн и Джулия Робертс. Отмечается, что в 2009 году из списка исчезли имена Уилла Смита, Харрисона Форда и Анжелины Джоли. Такие данные приводятся в ежегодном социологическом опросе Harris Poll, сообщает Reuters.