Игра теней на фасадах и инсталляции: в Испании прошёл фестиваль света.

Новости Испании. Зажгли Барселону. В Испании прошёл фестиваль света. В столицу Каталонии съехались лучшие дизайнеры, чтобы оживить здания, дворы и парки Готического квартала.

Особенность шоу - игра теней на фасадах и инсталляции. Фестиваль уличного освещения не только удивил гостей, но и вернул жителей города к истокам. Дело в том, что обычаю устраивать праздники света зимой уже несколько сотен лет. Правда, раньше, когда электричества не было, иллюминацию заменяли огнем. И на улицах устраивали факельные шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.