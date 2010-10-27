Художник Владимир Шарков: Минск становится очень красивым, когда выпадает снег

Известный белорусский художник Владимир Шарков увлекся городской темой еще в юности. С тех пор Минск – главный герой его картин.

Я в Минске родился, учился в общеобразовательной школе, художественной, в институте. То есть весь мой жизненный и творческий путь связан с Минском. Педагоги в училище преподавали так, что нужно было обращать внимание на то, что тебя окружает, что более знакомо. А что окружает горожанина? Город. Вот так и получилось.

Владимир Шарков, художник:

У меня, как у художника, такое ощущение, что Минск вытянутый, панорамный. Мне нравится такой формат. В противовес ему есть здания на Площади Победы, где дома с башенками, они вертикальные. Они мне нравятся, но в тоже время в мою художническую концепцию они пока с трудом вписываются. Мне все время хочется их изобразить, я пробовал несколько раз, но пока не очень удачно получается, на мой взгляд.

Удачно получается, и это видно по количеству работ, Верхний город – это самое любимое место художника. Романтичное, душевное, знакомое всем минчанам. Созданное для того, чтобы его писали, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Шарков, художник:

Верхний город просторный и светлый за счет того, что сочетание реки и вертикали, которую дают наши соборы и костелы. Обращались ко мне с заказами по поводу библиотеки, по поводу нового вокзала, но это были разовые заказы, которые в конечном итоге не удовлетворили и заказчика. Часто просят нарисовать Дворец Республики, в последний раз меня даже обвинили в том, будто получилось – не высокохудожественное произведение.

Великое мастерство – делать городские пейзажи такими волнующими, придавать им настроение, добавлять даже собственные архитектурные детали.

Когда я пишу ту или иную работу, то зачастую некоторые моменты придумываю. Поэтому, когда с моих картин кто-то срисовывает и выдает за свои творения, мне сразу становится смешно.

Кажется, любой город пестрит многоцветием, но не для художника. Столица для художника – картина, написанная особой палитрой.

Владимир Шарков, художник:

Когда-то нужно было отдавать работу на выставку и придумать ей название. Тогда прозвучала такая фраза «Мой белый город». Минск очень сильно меняется, когда снег выпадает, он становится вообще очень красивым. Многие вещи исчезают под снегом, многого не видно. Но в то же время он становится графический, очаровательный. А потом получилось так, что я преподавал в 26 школе-лицее, и со мной работала одна художница, которая пережила возвращение в освобожденный Минск. Она рассказывала, что когда они вернулись на 2 день после освобождения от немцев, то Минск был весь белый от известки, которая осела на остатки города. Меня это тогда очень поразило. Моя мысль о Белом городе Белой Руси, вот оказывается, что он всю жизнь был белым.

Масло, карандаш, литография: множество объемов и техник, но 1000 раз исследованное Троицкое вновь появляется на бумаге: другое и будто совсем не знакомое. Такое, каким его еще никто не видел, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Шарков, художник:

Минск – это мой родной город. Полностью отказаться его рисовать невозможно, потому что он не отпускает. Невозможно исчерпать эту тему, потому что город живой. Есть жители, которые все время модернизирует его. Он все время меняется. Другой момент, удачно или нет, но это как в живом организме, всегда есть возможность что-то совершенствовать.