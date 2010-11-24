Художественное училище Шагала опраздновало второе рождение

В 1918 году это художественное училище основал Марк Шагал. Здесь преподавали и творили такие знаменитые художники, как Малевич и Лисицкий. Однако в последние годы в здании размещались различные офисы.

Этой ночью у стен бывшего народного художественного училища в Витебске собралась творческая молодежь. Ночной перфоманс посвящен 90-летию объединения Утвердителей нового искусства — «УНОВИС». В начале прошлого века его члены были настоящими революционерами в художественном мире.

В 1919 году сюда пригласили преподавать Казимира Малевича. Основателя самого скандального живописного шедевра знают во всем мире. Написанный им «Черный квадрат» и его копии хранятся в Третьяковской галерее в Москве, Русском музее и Эрмитаже в Петербурге. В Витебске вокруг отца супрематизма объединились его ученики. Сегодня в этих стенах словно ожила история.

Кирилл Силиванов, участник арт-акции:

Это атмосферное состояние того времени. Оно было нестандартным. Было не дерево, как дерево. Были квадраты, смесь цветов просто-напросто.

Художественное училище в 1918 году создал Марк Шагал. Это было время культурного подъема Витебска. Под одной крышей собрались самые прогрессивные художники того времени. На третьем этаже училища были комнаты и мастерские Шагала и его жены Бэлы.

Последние годы в здании находились офисы разных организаций. Сейчас его наконец полностью отдали в распоряжение людей искусства.

Валентина Кириллова, директор музея «Центр современного искусства»:

Сегодня мир восхищается искусством, созданным в этом доме, в 20-е годы. И мы надеемся, что это станет частью жизни каждого, кто живет в этом городе и тех, кто будет любоваться нашим городом, восхищаться и развивать его.

После реконструкции здесь ждут туристов. В сохранившихся стенах с лепниной разместятся экспозиции, посвященные великим художникам. Ровно в полночь о начале возрождения бывшего храма искусств символично возвестили залпы салютов. И ровно в полночь начался отсчет новой истории дома, где творили Шагал и Малевич. Новую жизнь старому зданию подарит молодое поколение новаторов. А пока это событие прямо у стен бывшего художественного училища праздновали тортом в стиле супрематизма. Кондитерское изделие метр на метр – точная копия картины Малевича «Черный квадрат».