Художественная сокровищница Беларуси переживает эпоху своего возрождения

5 декабря в присутствии главы государства открылось новое здание Национального художественного музея после долгой реконструкции. "Государство намерено оказывать поддержку культурным учреждениям страны. Нельзя оставлять потомкам то, что можно сделать самим", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Экскурсию высокого уровня провел директор хранилища художественных ценностей в сопровождении руководителей музеев Литвы, России, Украины. Выставочные площади Национального музея увеличились в четыре раза. И экспозиция стала шире. В новом корпусе расположены предметы древнебелорусского и западноевропейского искусства, а также стран Востока. Некоторые произведения показаны впервые. Теперь Национальный музей оснащен по последнему слову техники - здесь поддерживается постоянный климат, уборка пыли автоматическая. В здании - самая современная система видеоконтроля и хранения экспонатов.