Хто такі Зюзя, і як нашыя продкі яго залагоджвалі?

У гасцях праграмы «Большой завтрак» - члены Студэнцкага этнаграфічнага таварыства Аляксандра Духновская і Францішак Мятлеўскі распавядаюць аб народных традыцыях сустрэчы Новага года.
Беларускі навагодні персанаж Зюзя цяпер рэдка ўспамінаецца. Што мы пра яго ведаем?
Александра Духновская, член Студенческого этнографического товарищества:
Гэта міфалагічная істота. Пра яе ёсць спрэчныя меркаванні навукоўцаў, хто гэта такі. Але дакладна зафіксавана, яшчэ нашы бабулі вясковыя памятаюць, што як раз на «Шчодрую куццю» была такая традыцыя клікаць Мароз:
«Мароз, Мароз, хадзі куццю есці!».
І выкладалі, напрыклад, частку куцці на блін, альбо на хлеб, альбо на місачку і выстаўлялі на падаконнік праз акно альбо ставілі на слупок каля хаты. У розных рэгіонах былі розныя традыцыі. Але так ці інакш з духамі прыроды альбо з тым жа Марозам дзяліліся тым, што на стале. Магчыма, гэта як спосаб узаемадзеяння з продкамі, з духамі.