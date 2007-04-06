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Христиане скорбят о смерти Спасителя

06 апреля 2007 11:00
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У христиан всех конфессий - пятый день Страстной седмицы - Великая Пятница.Это самый скорбный день церковного года. Именно в пятницу совершилось распятие Иисуса Христа. В третьем часу дня, в час смерти Спасителя, в храмах пройдет Вечерня в честь снятия с креста тела Иисуса. В этот день у христиан - строгий пост. Кроме того, верующие внимательно следят за приметами: если на страстную пятницу пасмурно, то хлеб будет с бурьяном. Если ясно, пшеница будет зернистая.
# Культура

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