Христиане католической веры отмечают День памяти

Почитание усопших - неотделимая часть истории человечества уже с самого ее начала. Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни и обязан очиститься от грехов. Сократить этот срок могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших. В этот день католики отправляются на кладбище, часто с молитвами и песнопениями, приводят в порядок могилы, зажигают свечи.