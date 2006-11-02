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Христиане католической веры отмечают День памяти

02 ноября 2006 09:17
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Почитание усопших - неотделимая часть истории человечества уже с самого ее начала. Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни и обязан очиститься от грехов. Сократить этот срок могут добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших. В этот день католики отправляются на кладбище, часто с молитвами и песнопениями, приводят в порядок могилы, зажигают свечи.
# Культура

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