Хореографический фестиваль

В белорусской столице впервые проводится фестиваль хореографического творчества.Более 20 творческих команд признаны лучшими на отборочных региональных турах, где участвовало 420 мальчишек и девчонок от 8 до 17 лет из всех регионов республики. Заведующая отделом Национального центра художественного творчества детей и молодежи Валентина Гомболевская отмечает, что такой фестиваль проходит впервые. Разножанровые фестивали ранее уже проводились, однако чтобы отметить уровень развития хореографического творчества в республике, было решено провести отдельный фестиваль. Какой именно хореографический жанр оказался предпочтительней - затрудняются сказать даже специалисты. На фестиваль попали коллективы-победители областных отборочных туров. Специалисты отмечают массовость этих региональных соревнований творческих команд. Завершится фестиваль награждением и гала-концертом участников.