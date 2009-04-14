Хатынь. Трагедия и память

Уникальный сборник документов издан в Беларуси. Его подготовили сотрудники Национального архива, Центрального архива КГБ и Мемориального комплекса "Хатынь". Книга стала первым документальным изданием о всемирно известной белорусской деревне. Здесь представлены как официальные документы о трагедии, так и материалы партизан, показания свидетелей, а также непосредственных виновников той трагедии – карателей особого батальона СС "Дирлевангер" и 118-го полицейского охранного батальона.