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Хатынь. Трагедия и память

14 апреля 2009 05:04
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Уникальный сборник документов издан в Беларуси. Его подготовили сотрудники Национального архива, Центрального архива КГБ и Мемориального комплекса "Хатынь". Книга стала первым документальным изданием о всемирно известной белорусской деревне. Здесь представлены как официальные документы о трагедии, так и материалы партизан, показания свидетелей, а также непосредственных виновников той трагедии – карателей особого батальона СС "Дирлевангер" и 118-го полицейского охранного батальона.
# Культура

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