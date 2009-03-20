«Харошки» отмечают 35-летие большим концертом во Дворце Республики

Для всей Европы выступления Белорусского государственного хореографического ансамбля стали своеобразной школой возрождения самобытных национальных традиций.

Хорошо для «хорошек» мало. Уже как 35 лет самый большой хореографический ансамбль Беларуси выступает только на отлично. Ритмика на два прихлопа, три притопа здесь не проходит. Каждый выход на сцену – маленькая жизнь.

Великобритания, Германия, Япония, США – да полмира точно увидели белорусский театр танца и музыки и запомнили - «KHOROSHKI». Этот коллектив вобьет в голову любому, что синеокие и светловласые – мировой хит.

Фасон у «Харошек» тоже от старобытных кутюрье. У танцующих и поющих белорусов костюмы эпохи ренессанса и барокко – такое носили только аристократы Речи Посполитой. Всего в «харошем» гардеробе порядка восьми сотен нарядов. От путаницы никто не застрахован – это знает костюмер Нина Васильевна.

Это сейчас им под ноги стелют линолеум – не потому что жалко оригинального покрытия сцены, все для эстетики, а вечером – его устелют цветами. «Хорошкам» – 35, и с возрастом они только хорошеют.