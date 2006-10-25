Прямой эфир

"Хай-тэк" в тандеме с классикой

25 октября 2006 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Классические работы кисти Шагала и Малевича приобретают новое содержание. С помощью современных компьютерных технологий студенты художественно-графического факультета Витебского госуниверситета внедряют в жизнь новый вид искусства.

Студенты изучают живопись и историю искусств на компьютере. Работая со специальными программами, юные художники преображают классические полотна. Современные картины получаются весьма оригинальными.

"Компьютер и художник уже давно не являются несовместимыми понятиями. Выражать своё творчество не только на холсте, но и на компьютерном мониторе, обязан каждый художник. Студенты Витебского госуниверситета взяли новые идеи на вооружение, но отказываться от старой школы они не собираются, говорит студентка 5-го курса художественно-графического факультета Витебского государственного университета им. П.М.Машерова Елена Беляева. Нас учат другим техникам, другим манерам письма, но всё равно в наших работах присутствует то, что заложили в своих работах великие художники".

Декоративно-прикладного искусства, ставшего в последнее время весьма популярным, компьютеризация не коснулась. Здесь, как и несколько веков назад, всё делается с помощью фантазии и рук. Индивидуальный и неординарный подход к делу только приветствуется.

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
25 октября 2006 08:04

Взрослые тоже играют в куклы

25 октября 2006 08:04

О женщинах рассказ с помощью кисти и красок

24 октября 2006 13:42

В Москве завершился Международный фестиваль "Тибет-2006"