"Хай-тэк" в тандеме с классикой

Классические работы кисти Шагала и Малевича приобретают новое содержание. С помощью современных компьютерных технологий студенты художественно-графического факультета Витебского госуниверситета внедряют в жизнь новый вид искусства.

Студенты изучают живопись и историю искусств на компьютере. Работая со специальными программами, юные художники преображают классические полотна. Современные картины получаются весьма оригинальными.

"Компьютер и художник уже давно не являются несовместимыми понятиями. Выражать своё творчество не только на холсте, но и на компьютерном мониторе, обязан каждый художник. Студенты Витебского госуниверситета взяли новые идеи на вооружение, но отказываться от старой школы они не собираются, говорит студентка 5-го курса художественно-графического факультета Витебского государственного университета им. П.М.Машерова Елена Беляева. Нас учат другим техникам, другим манерам письма, но всё равно в наших работах присутствует то, что заложили в своих работах великие художники".

Декоративно-прикладного искусства, ставшего в последнее время весьма популярным, компьютеризация не коснулась. Здесь, как и несколько веков назад, всё делается с помощью фантазии и рук. Индивидуальный и неординарный подход к делу только приветствуется.