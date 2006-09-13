Гвозди как стредство созданиня произведений искусства

Такое своеобразное применение гвоздям нашли в индийском городе Калькута. Теперь они используются не только в строительстве.

Необычный звон разносится в восточной части Калькуты. Его причина удивила бы многих. Однако местные ремесленники к ритмичным звукам равнодушны. Из обычных гвоздей они создают настоящие шедевры.

"Мы украшаем храм к индусскому фестивалю Дерга Пуйя. Считается, что богиня Дерга в это время года посещает храм, и ее прибытие сопровождается обширными празднествами. Гвозди неплохо смотрятся в храме. Это первый эксперимент подобного рода, но я уверен, что мы станем использовать этот материал впредь", - говорит секретарь комитета Пуйя Тарак Бейнраджи.

К выбору материала художники подходят весьма тщательно. В их мастерских свыше 1000 килограммов гвоздей. Они здесь не только железные, но даже золотые и серебряные. Мастера обещают, в скором времени храм заиграет всеми оттенками металлов.

Художник-ремесленник Тапас Кумар Дас считает, что "храм призван объединять людей". "Мы стремимся к всеобщей гармонии. Используя в качестве материала гвозди, мы хотим показать, что они пригодны не только для строительства навесов и предметов быта. С их помощью можно создавать настоящие произведения искусства", - говорит художник.

По словам организаторов фестиваля, храм объединит различные вероисповедания. Изображения Будды и апостола Петра, мечетей и церквей - все это в перечне шедевров из гвоздей. Благая идея в оригинальном исполнении встречает одобрительные возгласы. И пока художники творят в своих мастерских, жители Калькуты составляют списки заказов на сувениры из гвоздей.