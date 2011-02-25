Грузинский национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Отзывы в интернете о выступлении грузинского балета «Сухишвили-Рамишвили» пестрят словами «восторг», «грация», «красота», «браво».

Нино Сухишвили, директор, художественный руководитель:

Мы работаем с фольклором. Используя эту базу, добавляем новые движения, но на фольклорной основе. Я считаю, что это новая кровь — она обязательна! Это помогает нашему фольклору и народному творчеству развиваться и делаться популярным, особенно среди молодежи.

Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» не первый раз гостит в Минске, но публика всегда поражается увиденному: драгоценный народный камень с классическими гранями — так его именуют во всем мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».