Прямой эфир

Грузинский национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

25 февраля 2011 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Отзывы в интернете о выступлении грузинского балета «Сухишвили-Рамишвили» пестрят словами «восторг», «грация», «красота», «браво».

Нино Сухишвили, директор, художественный руководитель:
Мы работаем с фольклором. Используя эту базу, добавляем новые движения, но на фольклорной основе. Я считаю, что это новая кровь — она обязательна! Это помогает нашему фольклору и народному творчеству развиваться и делаться популярным, особенно среди молодежи.

Фото. Нино Сухишвили, директор, художественный руководитель

Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» не первый раз гостит в Минске, но публика всегда поражается увиденному: драгоценный народный камень с классическими гранями — так его именуют во всем мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

Фото. Грузинский Национальный балет «Сухишвили-Рамишвили» в Минске

# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
25 февраля 2011 10:09

Наталья Бондарчук презентовала в Минске свою новую картину «Гоголь. Ближайший»

23 февраля 2011 18:52

К 120-летию Максима Богдановича в Минске отстроят дом, где родился поэт

23 февраля 2011 09:36

Интервью создателей боевика «Я – четвёртый»