Группа Roxy Music снова выступает с концертами, на которых звучат песни из сольника Брайана Ферри

В 70-80-е годы группу Roxy Music считали сочетанием элегантности и интеллекта – культовой антипопсой. Недавно планировали объявить о возрождении группы, но Брайан Ферри все же решил выдать новый альбом как сольный и не эксплуатировать старое название группы.

Брайан Ферри, музыкант:

Лондонская студия, где записывались, дала название новому альбому - Olimpia. В отличие от моего предыдущего альбома Dylanesque, который состоял из каверов на песни Боба Дилана, этот стал будто возвращением к старому стилю Roxy Music. С классическим составом моей команды работали Дэвид Гилмар, Дэйв Стюарт, Джейк Ширз из группы Scissor Sisters.

Джейк Ширз, музыкант:

Брайан придает невероятное значение стихам: когда я пишу, меня больше интересует направление, в котором я пишу, а его - содержание. В юности Roxy Music был для меня одним из авторитетов.

Группа Roxy Music снова выступает с концертами. Новый альбом считается сольным альбомом Брайана Ферри, но группа исполняет песни из Olimpia во время своего турне.

Новый клип рок-классика Bryan Ferry «You can dance»

Новый клип оживляет классическую стилистку группы Roxy Music во всех смыслах. Режиссер клипа Ферри Гоу выбрал направление андеграунда. В центре внимания мистический театр, где танцуют топ-модели, одержимые музыкой.