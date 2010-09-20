Грандиозный ажиотаж вокруг выставки Клода Моне в Париже

Выкуплены 83 тысячи билетов. Всего же организаторы ожидают около полумиллиона гостей.

Большой дворец, где разместилась экспозиция, откроет двери для посетителей в среду. На выставке будет представлено свыше 200 картин импрессиониста, которые охватывают все 60 лет творчества художника: от его самых ранних 1860-х годов до более поздних.

Работы предоставили частные коллекционеры и галереи искусств со всего мира.

Ричард Томсон, эксперт:

Он был величайшим живописцем, который мог показать природу во всем ее проявлении. Глядя на утес, изображенный Моне, каждый зритель чувствует, что художник стоит близко к краю скалы. Он любил изображать ветер, слегка колеблющийся по траве, ему нравились места, где не было других людей. У него превосходно получались пейзажи.