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Грандиозный ажиотаж вокруг выставки Клода Моне в Париже

20 сентября 2010 07:08
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Выкуплены 83 тысячи билетов. Всего же организаторы ожидают около полумиллиона гостей.

Большой дворец, где разместилась экспозиция, откроет двери для посетителей в среду. На выставке будет представлено свыше 200 картин импрессиониста, которые охватывают все 60 лет творчества художника: от его самых ранних 1860-х годов до более поздних.

Работы предоставили частные коллекционеры и галереи искусств со всего мира.

Ричард Томсон, эксперт:
Он был величайшим живописцем, который мог показать природу во всем ее проявлении. Глядя на утес, изображенный Моне, каждый зритель чувствует, что художник стоит близко к краю скалы. Он любил изображать ветер, слегка колеблющийся по траве, ему нравились места, где не было других людей. У него превосходно получались пейзажи.

Фото. Картина Клода Моне

Фото. Картина Клода Моне

Фото. Картина Клода Моне

Фото. Картина Клода Моне

Фото. Картина Клода Моне

# Культура # Выставки # Фотофакт

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