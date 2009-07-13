Гран-при песенного конкурса «Витебск-2009» завоевал представитель России Дмитрий Даниленко

Вместе со специальным призом «Лира» и дипломом победитель получает премию в размере $10 тысяч.

Первой премии с капиталом $6 тыс., приза «Лира» и диплома удостоен Паша Парфений из Молдовы. Второй премией награждены белорусский конкурсант Андрей Колосов и представитель Македонии Влатка Лозаноски. Третью премию разделили Пётр Дмитриченко из Украины и Иеронимас Милюс из Литвы.

Специальные призы Парламентского собрания Союза Беларуси и России вручены Андрею Колосову – «Лучшему исполнителю эстрадной песни (Республика Беларусь)» и Дмитрию Даниленко – «Лучшему исполнителю эстрадной песни (Российская Федерация)». Андрей Колосов также получил почетную награду – специальную премию имени Владимира Мулявина за исполнительское мастерство. Подарки, призы от спонсоров вручены всем участникам конкурса, передает БЕЛТА.