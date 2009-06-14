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Гран-при конкурса исполнителей на фестивале «Молодечно-2009» — Александр Соловьев

14 июня 2009 14:55
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Александр Соловьев из Молодечно завоевал Гран-при конкурса молодых исполнителей на X фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2009», который прошел 13 июня. Ему же достался и приз зрительских симпатий.

Первое и второе места заняли уроженцы Могилевской области Ульяна Шелох и Маргарита Халатова. Третьим стал Денис Вершенко. Приз Владимира Мулявина достался Глебу Лапицкому из Витебской области.

Всего в конкурсе за победу боролся 21 молодой исполнитель из разных областей Беларуси. От Минской области в нем также участвовали Анна Овсянникова и Галина Клабукова - учащиеся минского колледжа искусств. Конкурс стал одним из центральных событий праздника. В разные годы именно на фестивале в Молодечно зазвучали имена Ирины Дорофеевой, Натальи Тамело, Виктории Алешко, Ларисы Грибалевой.

Всего же X фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2009» собрал более 600 участников. Прошли концерты различных направлений и жанров, поэтические чтения и встречи белорусских поэтов, композиторов со школьниками. Также в Молодечно развернулся Город мастеров, где умельцы со всей Беларуси представили свое творчество, сообщает БЕЛТА.

# Культура

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