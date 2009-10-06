Гран-при фестиваля «Тэатральны куфар-2009» получил спектакль БГУ

Гран-при VI Международного фестиваля студенческого творчества «Тэатральны куфар-2009» получил спектакль «Зимы не будет» театра «На балконе» Белорусского государственного университета.

Награды за лучшую женскую роль удостоена Джессика Хариет Бэйли за работу в спектакле «Жаль, что она не развратница» независимой театральной компании UWE Бристольского университета (Великобритания). Ее коллега по этой постановке Виктория Эмили Обри-Рис получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

За лучшую мужскую роль награда вручена Евгению Фомченкову, актеру независимого театра-студии «Зеркало» (Минск) за спектакль «Солдатики». Обладателем приза за режиссуру стал Владимир Цвеич (спектакль «Урок» академического театра Branko Krsmanovic Белградского университета, Сербия); за сценографию – Расе Крисчинаутэ (спектакль «Тень» театра-студии «Палепе» Вильнюсского технического университета). Работа Арнаса Пяткевичуса в этом же спектакле удостоена приза за лучшую мужскую роль второго плана.

Специальные награды фестиваля получили: театр «На балконе» – «За искусство, которое объединяет Человека и Природу, за деликатное отношение к миру, за чувство доброты»; театр С2PQ Рурского университета (Германия) – «За дизайн и костюмы»; театр «Сакраментум» Московского государственного текстильного университета – «За пластическое решение спектакля» и театр «Sayeh» (Иран) – «За женский ансамбль».

В нынешнем году участники «Тэатральнага куфара» предложили вниманию минчан и гостей столицы два новых проекта. Один из них – «МоноК» – соединил в себе два спектакля в жанре монодрамы, в которых актеры попытались ответить на одни и те же жизненно важные и извечно актуальные вопросы: что объединяет нас и может стать препятствием, как с помощью мудрости, любви и добра преодолеть глобальные барьеры. Две точки зрения, два видения мира, две гармонии: мужчина (в версии турецкого театра, спектакль «Почему!») и женщина (в версии польского театра, спектакль «Голая баба»).

Второй проект Koufar-to-Stage направлен на создание платформы для культурного и творческого обмена между студенческими театрами из разных стран, укрепление контактов, приобретенных на фестивале. Каждая фаза проекта представляла собой обмен между двумя определенными коллективами. В этот раз режиссер Калев Куду театра TUT Тартуского университета поставил спектакль «Елизавета Бам» (по пьесе Д.Хармса) в театре «На балконе» БГУ, а режиссер театра БГУ Сергей Турбан – «Шутки о любви» (по пьесам «Юбилей» и «Предложение» А.П. Чехова) на сцене TUT.

Организатором фестиваля «Тэатральны куфар-2009» в шестой раз выступил Белорусский государственный университет. В программу вошли 22 постановки театральных коллективов из Беларуси, России, Англии, Бельгии, Латвии, Мексики, Сербии, Германии, Ирана, Польши, Литвы, Турции, Эстонии, Словении, пишет БЕЛТА.