Гран-при детского конкурса завоевала представительница Румынии

Вместе со специальным призом и дипломом Мария получит премию в размере $5 тыс.

Первой премии с капиталом $3 тыс., специального приза и диплома удостоен Андраник Алексанян (Украина). Второй премией ($2 тыс.) награждена Мария Новик (Беларусь). Третью премию разделили Камиле (Литва) и Анель Каршыгаева (Казахстан).

Специальные призы от Союзного государства вручены Лолите (Беларусь) и Робику (Россия). За трудолюбие и волю к победе отмечена итальянская участница Вирджилия Сиди, выступавшая вне конкурса с температурой 38. Член жюри российская популярная певица Варвара в память о конкурсе и Витебске вручила ей картину с видами фестивального города.

Во время церемонии награждения лауреатов председатель жюри Леонид Захлевный подчеркнул, что все конкурсанты — это победители, сообщает БЕЛТА.