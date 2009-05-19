Государственный литературный музей Янки Купалы празднует юбилей

Посетителей здесь начали принимать только после окончания войны — 20 сентября 1945 года. Изначально музей размещался в здании бывшего Дома профсоюзов. И вот уже ровно полвека как он переехал в дом, где 14 лет перед войной жила семья народного поэта республики.
Создателем и первым директором музея была жена Янки Купалы - заслуженный деятель культуры Беларуси Владислава Луцевич.
Сейчас в фондах — более 44 тысяч экспонатов. Наиболее ценные и значимые — автографы песняра, рукописи, переписка, и другие личные документы поэта.