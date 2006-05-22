Государственный камерный хор Республики Беларусь стал обладателем Гран-при Международных дней церковной музыки

Фестиваль проходил в городке Гайновка в Подлясском воеводстве Польши. В нем приняли участие более 30 хоров из Беларуси, Болгарии, Польши, России, Сербии и Украины. Белорусские коллективы также победили и в других номинациях. Так, среди приходских деревенских хоров третье место занял хор прихода Покрова Пресвятой Богородицы из Пружанского района. Обладателем второго места в номинации городских приходских хоров стал хоровой коллектив прихода Воскресения Христового из Бреста. А третье место занял камерный хор собора святого Александра Невского из Пружан.