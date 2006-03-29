Государственный архив кинофотофонодокументов отмечает 65-летие

Архив был основан 29 марта 1941 года постановлением Совнаркома СССР в Минске. Сейчас он находится в Дзержинске. Здесь <разместилась> летопись республики - от 1917 года до наших дней. В фондах архива есть редкие фото- и кинопленки, рассказывающие о событиях Октябрьской революции, гражданской, Великой Отечественной войнах. В фондах хранятся записи речей Машерова, Козлова, Лобанка, Притыцкого, Мазурова, сессий Верховного Совета БССР и многое другое.