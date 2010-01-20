Государственный ансамбль танца Беларуси вернулся с гастролей из Стамбула

Объявление Стамбула культурным центром Европы совпал с гастрольной поездкой Государственного ансамбля танца Беларуси.

Валентин Дудкевич, руководитель Государственного ансамбля танца Республики Беларусь:

Все три концертных дня зрительный зал, который вмещает 1810 зрителей, был заполнен практически полностью. Во время мужского перепляса «Дудалка» зал аплодировал стоя. А уже в конце концерта все время выкрикивали «на бис», что заставило коллектив начать совершенно неотрепетированное исполнение бисовки из номера «Лявониха».

16 числа в столице Турции состоялось торжественное открытие мероприятия по объявлению Стамбула культурным центром Европы. В этот день приехало все правительство из Анкары, и коллектив попал в культурную среду этого события.

Гастроли длились с 14 по 18 января.