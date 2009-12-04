Государственному литературно-мемориальному музею Якуба Коласа – 50!

Размещен он в доме, где жил народный поэт Беларуси с 1944 по 1956 год. Музей хранит документы о жизни и творчестве песняра [8 фото]

В экспозиции 10 залов, в двух из которых сохранён прижизненный интерьер комнат: это рабочий кабинет и спальня. Якуб Колас постоянно совершенствовал свою усадьбу. Ещё в мае 1945 года было посажено много декоративных деревьев, среди них любимый вяз, на лавочке под которым часто отдыхал хозяин. Посаженная поэтом яблоня растёт и по нынешний день.

С юбилейной датой коллектив музея Якуба Коласа поздравил Президент Александр Лукашенко.

– За этот период музей превратился в настоящую сокровищницу жизненного и творческого наследия классика отечественной литературы. В его залах перед посетителями встает многогранный образ знаменитого писателя, государственного и общественного деятеля, ученого, педагога, который до последних минут искренне и самоотверженно служил Родине, – говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал сотрудникам музея успехов, здоровья и благополучия.