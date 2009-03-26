Прямой эфир

Государственному ансамблю танца Беларуси - 50 лет

26 марта 2009 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сегодня в Минске он представит новую программу. Затем коллектив выступит в Минской и Могилевской, а осенью пройдут концерты в Брестской и Гомельской. В юбилейной программе - в основном премьеры, это белорусские танцы разных жанров. Всего в репертуаре ансамбля более полусотни номеров: фольклор, этно и современность. К слову, Государственный ансамбль танца Беларуси создан в октябре 59-го. В 1999-м коллективу присвоено почётное звание Заслуженного. Кстати, именно этот коллектив танцевал на парижской сцене и выступал на открытии королевских гонок «Формула-1» в Монте-Карло.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
25 марта 2009 09:04

Концерт памяти Михаила Танича пройдет сегодня в Минске

23 марта 2009 09:14

«Поэзия родного пейзажа» украсила залы Гомельского дворца Румянцевых-Паскевичей

20 марта 2009 09:09

«Харошки» отмечают 35-летие большим концертом во Дворце Республики