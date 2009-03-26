Государственному ансамблю танца Беларуси - 50 лет

Сегодня в Минске он представит новую программу. Затем коллектив выступит в Минской и Могилевской, а осенью пройдут концерты в Брестской и Гомельской. В юбилейной программе - в основном премьеры, это белорусские танцы разных жанров. Всего в репертуаре ансамбля более полусотни номеров: фольклор, этно и современность. К слову, Государственный ансамбль танца Беларуси создан в октябре 59-го. В 1999-м коллективу присвоено почётное звание Заслуженного. Кстати, именно этот коллектив танцевал на парижской сцене и выступал на открытии королевских гонок «Формула-1» в Монте-Карло.