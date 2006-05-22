Государственная Третьяковская галерея принимает поздравления с юбилеем

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственной Третьяковской галереи со 150-летием со дня основания этого музея, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

За полтора века своей славной истории галерея стала одним из крупнейших художественных музеев мира, центром научных исследований и эстетического воспитания, сокровищницей произведений русского изобразительного искусства с древнейших времен до наших дней, говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил коллектив Государственной Третьяковской галереи за бескорыстную помощь белорусским музеям, огромную работу по укреплению и обогащению культурных связей наших стран.

Белорусы с восхищением и признательностью вспоминают замечательную выставку "Шедевры Третьяковской галереи" в Минске. "Пусть это сотрудничество и в дальнейшем развивается успешно и плодотворно на благо братских народов", - пожелал Президент.