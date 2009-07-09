Гости и участники «Славянского базара» получат в подарок путеводитель по фестивальному Витебску

Подобный справочник издан впервые. В него вошла информация о месторасположении концертных площадок, задействованных в мероприятиях фестиваля, адреса и телефоны более 30 объектов питания и другие полезные сведения. Небольшая красочная брошюра удобного «карманного» формата должна помочь гостям форума, число которых с каждым годом растет, сориентироваться в многообразии праздничного Витебска, считают в дирекции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля.