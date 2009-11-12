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Госпитализирован известный актер Михаил Козаков

12 ноября 2009 09:32
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Актер, которому в октябре исполнилось 75 лет, вечером 11 ноября был доставлен в Институт имени Склифосовского.

Диагноз – «нестабильная стенокардия», или предынфарктное состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в службе «скорой помощи» Москвы.

Михаил Козаков родился 10 октября 1934 года, окончил школу-студию при МХАТ (1956). Он снял такие фильмы, как «Покровские ворота» и «Безымянная звезда», ставшие культовыми, а также работал над телефильмами и телеспектаклями: «Визит дамы», «Маскарад», «Фауст» и другие. Сниматься в кино Козаков начал с 1956 года, его дебютом стал фильм Михаила Ромма «Убийство на улице Данте», а потом были «Человек-амфибия», «Выстрел», «Здравствуйте, я ваша тетя» и другие.

# Культура

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