<Князь Владимир> против <Добрыни Никитича>, и <Гарри Поттер> против <Маленьких беглецов>. Третий городской фестиваль детских и юношеских фильмов торжественно открыли в одном из столичных кинотеатров. Три года назад в минском кинопрокате выдумали весенний фестиваль кино для детей. К нему готовятся специально: многие из семейных фильмов попридерживают до марта и потом с шиком и блеском преподносят детям в подарок. Они счастливы, а их родители довольны, а организаторы ставят галочки напротив решенных задач. В каждом из столичных кинотеатров <Сакавичек> будет и будет разным. Кино, анимация, розыгрыши призов и представления.