Городские пейзажи предстанут на выставке старых открыток в Минске

«В поиски утраченного» приглашает известный коллекционер-филокартист, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов.Посетители экспозиции увидят старинные улицы и переулки, скверы, парки и памятники архитектуры всех областей Беларуси с конца XIX века и до наших дней. Отдельное место займут открытки с видами Полоцка, Беловежской пущи, Нарочанского края и Полесья. Увлекательное путешествие в прошлое завершат письма, поздравления и новости столетней давности.