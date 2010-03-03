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Городские пейзажи предстанут на выставке старых открыток в Минске

03 марта 2010 07:47
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«В поиски утраченного» приглашает известный коллекционер-филокартист, лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов.Посетители экспозиции увидят старинные улицы и переулки, скверы, парки и памятники архитектуры всех областей Беларуси с конца XIX века и до наших дней. Отдельное место займут открытки с видами Полоцка, Беловежской пущи, Нарочанского края и Полесья. Увлекательное путешествие в прошлое завершат письма, поздравления и новости столетней давности.
# Культура

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