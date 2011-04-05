Городская скульптура Минска: в столице появится Парк скульптур

В силу многих причин – и исторических, и политических – городская скульптура Минска до недавнего времени была обидно однообразна.

Теперь памятники шагнули со своих постаментов, перестали давить значимостью и мощью, превратились в забавные фигуры и затерялись среди минчан — зодчий, почтальон, экипаж, впечатляющие скульптуры в сквере возле Оперного.

Совсем недавно минский цирк получил оригинальную скульптурную оправу. Скоро возле столичного ЦУМа будет установлена композиция «Семья».

Михаил Гаухфельд, первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Будет воссоздаваться бывшая пешеходная улица — бывшая Торговая, ныне Зыбицкая — и там будет маленькая Молочная площадь. Её украсит композиция, которую предложила молодой скульптор Анастасия Гуминская.

На счет творческого потенциала столичных скульпторов можно не сомневаться. В их мастерских – тысячи находок.

Александр Шаппо, скульптор:

Предполагалось перед городской ратушей установить группу, посвященную городской жизни. Соответственно, в эту группу входили и прогуливающийся белогвардейский офицер, которому нигде нет памятника, работа была даже утверждена в градостроительном совете. И скульптура влюбленного, который, ожидая свою девушку, сверяет свои часы с большими часами.

Михаил Гаухфельд, первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Хочу затронуть тему нашего «панельного кольца», — этих спальных районов, окружающих центр Минска, где кроме крашеного бетона и стекла ничего нет. И у минчан, которые живут в этих районах, отсутствует, на мой взгляд, даже чувство малой Родины.

В первую очередь архитекторы и скульпторы предлагают изменить отношение жителей столицы к своей среде обитания, ведь городом нужно еще и любоваться, а не только в нем существовать.

Михаил Гаухфельд, первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Кроме того, чтобы менять сознание, надо еще и придумать систему меценатства. Жители или фирмы, у которых есть средства, могут повернуться в этом направлении, помочь в благоустройсте родного города.

Сделать одну небольшую парковую скульптуру из бронзы — дело многомиллионное. Но, настаивают скульпторы, есть же и другие материалы: бетон, стекло, стеклопластик…

Константин Селиханов, скульптор:

У нас есть и средства, и желание, но нам не хватает широты мышления — принимать искусство в городе, в общественных местах не так однобоко, как то, что можно видеть сегодня. Видеть эту даже не проблему, а эти прекрасные возможности с разных сторон.

Другие европейские города – отличный пример, который показывает, в каком направлении нужно двигаться нашей столице.

Александр Шаппо, скульптор:

Если мы хотим быть европейской столицей, наличие скульптуры будет одним из показателей. Да, все говорят, что Минск чистый город — чистый, потому что в нем нет ничего. А должно быть. За каждым углом какое-то жизнеописание, какой-то человек, который здесь жил, какой-то пластический материал, декоративное панно, историко-культурные ценности. Это немаловажно.

Сегодня в стране с почти десятимиллионным населением всего лишь около 80 скульпторов. В той же маленькой Эстонии – в 10 раз больше, и все они при деле. Но, надеемся, и у наших художников скоро найдется работа. Власти города поддержали инициативу Белорусского союза художников, союза архитекторов и Мемориального музея-мастерской Заира Азгура о создании в столице Парка скульптур. Он протянется от сквера Симона Боливара до набережной Свислочи в районе улицы Пулихова. На территории внутреннего дворика музея Азгура будет устроена мемориальная экспозиция. Реализация проекта запланирована на 2012 – 2015 годы.

Александр Шаппо, скульптор:

Конечно же, у нас есть не только силы и потенциал, но и желание.

И это главное.